Принц Гарри и Меган Маркл начнут записывать подкасты для Spotify

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл займутся производством подкастов для Spotify. Об этом 15 декабря говорится в сообщении музыкального сервиса потокового вещания в Twitter.

Как следует из опубликованного анонса, совсем скоро выйдет праздничный спецвыпуск от Гарри и Меган в честь Нового года.

Телеканал CNBC уточняет, что Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими. Другие условия сделки не разглашаются. Производство подкастов в полном объеме начнется в 2021 году.