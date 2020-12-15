FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Принц Гарри и Меган Маркл начнут записывать подкасты для Spotify

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл займутся производством подкастов для Spotify. Об этом 15 декабря говорится в сообщении музыкального сервиса потокового вещания в Twitter.

Как следует из опубликованного анонса, совсем скоро выйдет праздничный спецвыпуск от Гарри и Меган в честь Нового года.

Телеканал CNBC уточняет, что Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими. Другие условия сделки не разглашаются. Производство подкастов в полном объеме начнется в 2021 году.

В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, а с весны перестали получать государственные средства и начали жить на две страны — Великобританию и США, во втором случае остановив свой выбор на Калифорнии. В их планы входит участие в реалити-шоу, а также создание документальных и художественных фильмов, детских программ для Netflix.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Денис Кораблев
что за желтое г...но на фонтанке? скоро дно пробьете. давайте уже редактора нового скорее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний