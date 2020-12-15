Принц Гарри и Меган Маркл начнут записывать подкасты для Spotify

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл займутся производством подкастов для Spotify. Об этом 15 декабря говорится в сообщении музыкального сервиса потокового вещания в Twitter.
Как следует из опубликованного анонса, совсем скоро выйдет праздничный спецвыпуск от Гарри и Меган в честь Нового года.
Телеканал CNBC уточняет, что Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими. Другие условия сделки не разглашаются. Производство подкастов в полном объеме начнется в 2021 году.
В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, а с весны перестали получать государственные средства и начали жить на две страны — Великобританию и США, во втором случае остановив свой выбор на Калифорнии. В их планы входит участие в реалити-шоу, а также создание документальных и художественных фильмов, детских программ для Netflix.