Промышленное производство в Петербурге за 11 месяцев упало на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 15 декабря. Выпуск обрабатывающих предприятий снизился на 1,4%.



Для сравнения: в январе — октябре, по данным Петростата, объемы промпроизводства упали на 2,8%. Таким образом, только за ноябрь выпуск увеличился по сравнению с показателями 2019 года, что позволило сократить отрыв за 11 месяцев.

В январе-ноябре производство автомобилей сократилось на 13,3%, машин и оборудования на 9,8%, электрического оборудования на 18%, текстильных изделий на 21,8%. При этом производство пищевых продуктов выросло на 3,8%, табачных изделий на 4,4%, лекарств на 14,2%, резиновых и пластмассовых изделий на 9,7%.