Больница Боткина в Петербурге забита на 99%, а её реанимация — на 100%

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев заявил, что больница без малого заполнена. В день в среднем привозят 40–60 пациентов и столько же выписывают.



«Сегодня мы заполнены практически на 99%. Порядка 35–40% больных переносят заболевание в тяжелой форме. Остальные — это средне-тяжелые пациенты. Как вы понимаете, легкие пациенты сейчас лечатся в амбулаторных условиях, — заявил врач 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отделениях реанимации 35 пациентов. Практически на 100% заполнены все отделения. Таким образом мы на сегодняшний день и живем».