FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Больница Боткина в Петербурге забита на 99%, а её реанимация — на 100%

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев заявил, что больница без малого заполнена. В день в среднем привозят 40–60 пациентов и столько же выписывают.

«Сегодня мы заполнены практически на 99%. Порядка 35–40% больных переносят заболевание в тяжелой форме. Остальные — это средне-тяжелые пациенты. Как вы понимаете, легкие пациенты сейчас лечатся в амбулаторных условиях, — заявил врач 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отделениях реанимации 35 пациентов. Практически на 100% заполнены все отделения. Таким образом мы на сегодняшний день и живем».

Как заявил ранее вице-губернатор Олег Эргашев, в Петербурге заняты 96% коронавирусных коек. До конца года планируется добавить 2000 коек, но и их может не хватить, если петербуржцы не будут соблюдать ограничения. Доктора работают на пределе возможностей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260642011
На Боткина - барак, а не больница.
Skazochny
Вы фсё врёте!!!!!!!!
Гражданкa
а это речь про новую Боткина на Пискаревском или старую, на Миргородской? или они обе битком?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний