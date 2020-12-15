Больница Боткина в Петербурге забита на 99%, а её реанимация — на 100%

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев заявил, что больница без малого заполнена. В день в среднем привозят 40–60 пациентов и столько же выписывают.
«Сегодня мы заполнены практически на 99%. Порядка 35–40% больных переносят заболевание в тяжелой форме. Остальные — это средне-тяжелые пациенты. Как вы понимаете, легкие пациенты сейчас лечатся в амбулаторных условиях, — заявил врач 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отделениях реанимации 35 пациентов. Практически на 100% заполнены все отделения. Таким образом мы на сегодняшний день и живем».
Как заявил ранее вице-губернатор Олег Эргашев, в Петербурге заняты 96% коронавирусных коек. До конца года планируется добавить 2000 коек, но и их может не хватить, если петербуржцы не будут соблюдать ограничения. Доктора работают на пределе возможностей.