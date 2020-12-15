Далее глава РПЦ сообщил о готовности к взаимодействию с американскими властями по межрелигиозным и межкультурным вопросам, а также выразил надежду, что последние не оставят без внимания «религиозные нужды русскоязычной паствы».

Текст начинается с того, что современный мир нуждается в стабильности и безопасности, поэтому так важно, чтобы сотрудничество России и США, «опирающееся на исторический опыт», внесло свой вклад «в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы».

«Фонтанка» сравнила это обращение с обращениями к Бараку Обаме и Дональду Трампу по случаю их переизбрания и избрания на пост президента США в 2012-м и 2016-м годах соответственно. В целом они мало отличаются друг от друга.



Однако в последнем, например, нет указания на то, что поздравления «сердечные», а также что «выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии» к выбранному президенту. В обращении к Байдену также отсутствует пожелание «Божией помощи», тогда как в аналогичных посланиях прошлых лет — к Обаме и Трампу — оно есть.

Ранее с победой в президентской гонке кандидата от демократов поздравил президент России Владимир Путин. Джозеф Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. При этом Дональд Трамп заявил о том, что намерен оспорить результаты, однако к успеху это не привело. О том, кем будет возможный президент США, читайте в материале «Фонтанки».