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Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Ему, в отличие от Обамы и Трампа, он Божией помощи не пожелал

Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Официальное обращение к новому американскому лидеру опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ) 15 декабря.

Текст начинается с того, что современный мир нуждается в стабильности и безопасности, поэтому так важно, чтобы сотрудничество России и США, «опирающееся на исторический опыт», внесло свой вклад «в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы».

Далее глава РПЦ сообщил о готовности к взаимодействию с американскими властями по межрелигиозным и межкультурным вопросам, а также выразил надежду, что последние не оставят без внимания «религиозные нужды русскоязычной паствы».

В заключение Патриарх Кирилл пожелал Джозефу Байдену «доброго здравия, мудрости в принятии решений», а американцам — «мира и благополучия».

Фото: Официальный сайт Московского Патриархата
Фото: Официальный сайт Московского Патриархата
Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

«Фонтанка» сравнила это обращение с обращениями к Бараку Обаме и Дональду Трампу по случаю их переизбрания и избрания на пост президента США в 2012-м и 2016-м годах соответственно. В целом они мало отличаются друг от друга.

Однако в последнем, например, нет указания на то, что поздравления «сердечные», а также что «выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии» к выбранному президенту. В обращении к Байдену также отсутствует пожелание «Божией помощи», тогда как в аналогичных посланиях прошлых лет — к Обаме и Трампу — оно есть.

Ранее с победой в президентской гонке кандидата от демократов поздравил президент России Владимир Путин. Джозеф Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. При этом Дональд Трамп заявил о том, что намерен оспорить результаты, однако к успеху это не привело. О том, кем будет возможный президент США, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Chinalove
Тот случай, когда комментарии лучше самой статьи!
SERGEY111
Очень не прикрыто пожелал скорый привет семье .
Павел Михайлов
Может хоть теперь Байден узнает о существовании Гундяева))
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