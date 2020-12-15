ДТП на пересечении Ветеранов и Здоровцева заставило петербуржцев померзнуть в ожидании трамвая

Дорожное происшествие в Красносельском районе Петербурга обошлось без пострадавших, но привело к задержке в трамвайном движении. Об этом вечером 15 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».



«Грузовой автомобиль следовал в попутном направлении с трамваем. Начал делать правый поворот, не убедившись в том, что предоставил приоритет трамваю. Пострадавших нет», — говорится в ответе предприятия на запрос издания.

Его представители также уточнили, что в результате аварии произошла задержка трамвая, следующего по маршруту № 52. Она составила 33 минуты. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.