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ДТП на пересечении Ветеранов и Здоровцева заставило петербуржцев померзнуть в ожидании трамвая

Дорожное происшествие в Красносельском районе Петербурга обошлось без пострадавших, но привело к задержке в трамвайном движении. Об этом вечером 15 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

«Грузовой автомобиль следовал в попутном направлении с трамваем. Начал делать правый поворот, не убедившись в том, что предоставил приоритет трамваю. Пострадавших нет», — говорится в ответе предприятия на запрос издания.

Его представители также уточнили, что в результате аварии произошла задержка трамвая, следующего по маршруту № 52. Она составила 33 минуты. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

ДТП с участием трамвая и грузовика случилось примерно в пять вечера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. Момент столкновения попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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