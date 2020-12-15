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Праздник пришел в ТЦ. Посещаемость торговых центров в Петербурге начала расти перед новогодними праздниками

Петербуржцы в декабре стали чаще ходить в торговые центры, свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанные компанией Watcom.

За первые две недели месяца трафик в петербургских моллах был на 35,9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Но по сравнению со средним показателем ноября посещаемость выросла на 6,4 процентного пункта. Причем прирост начался именно в последнюю неделю: в первую неделю зимы трафик продолжал падать.

По мнению экспертов Watcom, потребители начали наведываться в моллы, чтобы выбрать новогодние подарки. Их также привлекает маркетинговая активность ТЦ. В ближайшие две недели трафик может вырасти еще на 5–10%, и возможно восстановление трафика до 85% от показателей прошлого года.

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Комментарии (1)

Ruticon
люди будут очень "благодарны" типа губернатору...
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