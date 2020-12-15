ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Красносельском районе Петербурга вечером 15 декабря. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



По их словам, авария случилась на пересечении улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов. На опубликованной фотографии, на которой запечатлены последствия дорожного происшествия, виден только одиноко стоящий на рельсах грузовик. «Трамвай, похоже, скрылся с места ДТП», — предположили комментаторы ДТП. «Во дворах!» — дополнили эту версию другие. Свидетели случившегося также добавили, что трамваи встали в обе стороны.