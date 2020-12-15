ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Красносельском районе Петербурга вечером 15 декабря. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По их словам, авария случилась на пересечении улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов. На опубликованной фотографии, на которой запечатлены последствия дорожного происшествия, виден только одиноко стоящий на рельсах грузовик. «Трамвай, похоже, скрылся с места ДТП», — предположили комментаторы ДТП. «Во дворах!» — дополнили эту версию другие. Свидетели случившегося также добавили, что трамваи встали в обе стороны.
В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой зафиксирован момент столкновения. Судя по кадрам, грузовик совершал разворот и, по всей видимости, не заметил двигавшийся трамвай. Последний получил удар в бок и затормозил немного дальше от места происшествия, поэтому и не попал на снимок, сделанный очевидцами.
«Фонтанка» обратилась за подробностями ДТП в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также спросила у ГУП «Горэлектротранс», восстановлено ли трамвайное движение. На момент публикации ответы от ведомства и предприятия не поступили.