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Декабрь одарит петербуржцев в ближайшие дни нулем на градуснике и мокрым снегом с дождем

Фото: Скриншот с www.meteo.nw.ru

Ближайшие три дня от погоды в Петербурге настоящей зимы ждать не стоит. Температура будет колебаться в районе нуля, а на дорогах и тротуарах будет скользко и слякотно.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря столбик термометра отклонится от нуля не более чем на пару градусов: ночью в минусовую сторону, днем х- в плюсовую. В четверг, 17 декабря, минуса не ожидают вообще, даже ночью. В пятницу немного похолодает: ночью обещают до -3 градусов, а днем около нуля.

Ясных дней синоптики не ждут, разве что в пятницу небо может немного проясниться. 16 и 18 декабря будет снег и мокрый снег, днем к нему прибавится еще и дождь. 17 декабря обойдется без дождя, но мокрый снег никуда не денется. На дорогах, что закономерно, гололедица.

Фото: Скриншот с www.meteo.nw.ru

В Ленобласти морозы посильнее: до -5 градусов ночью среды и -6 — в пятницу. И даже днем температура местами будет опускаться ниже нуля. Мокрый снег с дождем накроют и область. В среду, 16 декабря, восточные районы местами заметет сильным снегом. В отдельных районах ожидают гололед, предупреждают о налипании мокрого снега.

Фото: Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Скриншот с www.meteo.nw.ru

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