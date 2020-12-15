Декабрь одарит петербуржцев в ближайшие дни нулем на градуснике и мокрым снегом с дождем

Ближайшие три дня от погоды в Петербурге настоящей зимы ждать не стоит. Температура будет колебаться в районе нуля, а на дорогах и тротуарах будет скользко и слякотно.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря столбик термометра отклонится от нуля не более чем на пару градусов: ночью в минусовую сторону, днем х- в плюсовую. В четверг, 17 декабря, минуса не ожидают вообще, даже ночью. В пятницу немного похолодает: ночью обещают до -3 градусов, а днем около нуля.