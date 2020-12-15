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«Безмасочник» закатил скандал в петербургском кафе-кондитерской. Ради сладкой мести пришлось пожертвовать свежесваренным кофе

Посетитель петербургского кафе-кондитерской не смог смириться с просьбой персонала надеть маску и прямо на месте придумал план сладкой мести. Ради его осуществления он не пожалел свежесваренного кофе. Дождавшись получения своего заказа, глядя в лицо только что обслужившим его женщинам, клиент опрокинул два стакана с горячим напитком на прилавок. Его эмоциональная реакция на единое для всех правило попала на видео.

Как рассказала «Фонтанке» директор «Север-Метрополь» Анна Алексеева 15 декабря, инцидент произошел в минувшую пятницу в одном из заведений сети, расположенном на улице Ефимова.

«Мужчина без маски зашел вместе с ребенком. Его аккуратно попросили ее надеть, но у него не оказалось с собой СИЗов. Тогда мы предложили свою маску и выдали ему. Он ее надел, после чего начал формироваться заказ. В процессе обслуживания он сначала спустил маску на подбородок, а затем снял и швырнул на прилавок. Закончилось все тем, что, забрав свою покупку, мужчина просто разлил весь кофе, который при этом сам же и заказал», — описала хронологию событий Алексеева.

Пообщавшись с сотрудниками кафе-кондитерской, она сделала вывод, что, скорее всего, такое поведение было обусловлено его непреодолимым желанием показать, насколько сильно ему не понравилась просьба персонала, а акт мести был импровизацией. «По всей видимости, он сделал это намеренно, потому что попросил доливать ему кофе до краев стакана. Наверное, придумал это на месте», — предположила директор «Север-Метрополь».

По ее словам, руководство сети не стало обращаться с заявлением в полицию, но хотело бы придать огласке этот инцидент. «Мы понимаем, что, скорее всего, его действия нельзя квалифицировать, например, как хулиганство. Хотя, конечно, очень хотелось бы пристыдить человека. Казалось бы, Петербург — город интеллигентных людей... Тем более что он был с ребенком. Честно говоря, мне как молодой маме крайне печально видеть такое поведение мужчины, отца. Какой пример он может подавать нашему подрастающему поколению», — с досадой заключила Алексеева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (65)

260571961
Хамство всегда считалось чертой низших слоев общества. Этим страдали лакеи, слуги и холопы.
Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти. Отвечают тем же от неуверенности в себе, неумения владеть собой и острой обиды.
Переводят все в шутку — сильные.
vic_5e4cd1938d1a8
Просто, дурак с нездоровой психикой.
Лысая башка без шапки зимой вся отморожена.
Если уж и принципиальный безмасочник, то как минимум, не там и не перед теми показал характер избалованного ребёнка.
264532441
Козел обыкновенный.
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