Посетитель петербургского кафе-кондитерской не смог смириться с просьбой персонала надеть маску и прямо на месте придумал план сладкой мести. Ради его осуществления он не пожалел свежесваренного кофе. Дождавшись получения своего заказа, глядя в лицо только что обслужившим его женщинам, клиент опрокинул два стакана с горячим напитком на прилавок. Его эмоциональная реакция на единое для всех правило попала на видео.

«Мужчина без маски зашел вместе с ребенком. Его аккуратно попросили ее надеть, но у него не оказалось с собой СИЗов. Тогда мы предложили свою маску и выдали ему. Он ее надел, после чего начал формироваться заказ. В процессе обслуживания он сначала спустил маску на подбородок, а затем снял и швырнул на прилавок. Закончилось все тем, что, забрав свою покупку, мужчина просто разлил весь кофе, который при этом сам же и заказал», — описала хронологию событий Алексеева.

Пообщавшись с сотрудниками кафе-кондитерской, она сделала вывод, что, скорее всего, такое поведение было обусловлено его непреодолимым желанием показать, насколько сильно ему не понравилась просьба персонала, а акт мести был импровизацией. «По всей видимости, он сделал это намеренно, потому что попросил доливать ему кофе до краев стакана. Наверное, придумал это на месте», — предположила директор «Север-Метрополь».



По ее словам, руководство сети не стало обращаться с заявлением в полицию, но хотело бы придать огласке этот инцидент. «Мы понимаем, что, скорее всего, его действия нельзя квалифицировать, например, как хулиганство. Хотя, конечно, очень хотелось бы пристыдить человека. Казалось бы, Петербург — город интеллигентных людей... Тем более что он был с ребенком. Честно говоря, мне как молодой маме крайне печально видеть такое поведение мужчины, отца. Какой пример он может подавать нашему подрастающему поколению», — с досадой заключила Алексеева.

