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В Петербурге меньше трети амбулаторных пациентов с COVID-19 получают бесплатные лекарства на дом. Городу выделят на них ещё 112,3 млн рублей

Петербург дополнительно к уже выделенным 203 миллионам получит ещё 112,3 миллиона рублей на бесплатное обеспечение лекарствами горожан, которые лечатся от COVID-19 на дому. Это позволит выдать препараты 14 тысячам больных. Об этом 15 декабря сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева

Бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 получают более 18,7 тысячи петербуржцев, ещё 6 838 горожан завершили лекарственную терапию.

«Сегодня препараты получают 18 760 пациентов, проходящих лечение новой коронавирусной инфекции на дому, из них 1 148 человек — после выписки из стационара на амбулаторное лечение», — приводит данные пресс-служба Смольного.

Накануне, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что амбулаторное лечение от COVID-19 в городе проходят 64 тысячи человек. Он также «распорядился максимально улучшить организацию лечения больных коронавирусной инфекцией на дому».

Всего в России дома от ковида лечатся около 900 тыс. человек.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что и у кого покупают поликлиники Петербурга для раздачи больным с COVID-19 на домашнем лечении.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует 7 схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 9) для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции. Симптоматическая терапия (препараты от кашля, насморка, витамины) в схему лечения, предоставляемую бесплатно, не входит, пояснили в Смольном.

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Комментарии (8)

alexpv
У меня приятель заболел, ну как заболел, один день была температура 37, на второй и третий пропали запахи, сдал тест в платной - положительный, пока пришли из поликлинники через 3 дня уже был здоров как бык, сатурация - 98, температура 36,5.
Но зато принесли бесплатных лекарств, ну парацетамол хотя бы к месту, но еще в комплекте арбидол, а это считай плацебо, вот хотел бы я такой госсазакик получить на втюхивание бесполезных недоказанных лекарств. Правильно пишут про арбидол, что там кто-то свой это фуфло продвигает.
В общем из истории приятеля я понял лишь одно, если серьезно не заболел - то не делай самостоятельно тест, все равно лечения никакого нет, а во всякие бюрократические проволочки вляпаешься.
Марти МакФлай
Сижу болею дома. За полторы недели ни одной таблеточки не предложили. Вроде,организм сам справился.
264161771
Лучше бы телефон для консультации с врачом сделали: шестые сутки с кагоцелом в обнимку и температурой 37.6 колдыбаюсь, не знаю чего ждать.
По факту - только вызов врача на дом, как способ общения, и оставили...
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