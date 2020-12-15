В Петербурге меньше трети амбулаторных пациентов с COVID-19 получают бесплатные лекарства на дом. Городу выделят на них ещё 112,3 млн рублей

Петербург дополнительно к уже выделенным 203 миллионам получит ещё 112,3 миллиона рублей на бесплатное обеспечение лекарствами горожан, которые лечатся от COVID-19 на дому. Это позволит выдать препараты 14 тысячам больных. Об этом 15 декабря сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева

Бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 получают более 18,7 тысячи петербуржцев, ещё 6 838 горожан завершили лекарственную терапию.

«Сегодня препараты получают 18 760 пациентов, проходящих лечение новой коронавирусной инфекции на дому, из них 1 148 человек — после выписки из стационара на амбулаторное лечение», — приводит данные пресс-служба Смольного.