В Петербурге меньше трети амбулаторных пациентов с COVID-19 получают бесплатные лекарства на дом. Городу выделят на них ещё 112,3 млн рублей

Петербург дополнительно к уже выделенным 203 миллионам получит ещё 112,3 миллиона рублей на бесплатное обеспечение лекарствами горожан, которые лечатся от COVID-19 на дому. Это позволит выдать препараты 14 тысячам больных. Об этом 15 декабря сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева
Бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 получают более 18,7 тысячи петербуржцев, ещё 6 838 горожан завершили лекарственную терапию.
«Сегодня препараты получают 18 760 пациентов, проходящих лечение новой коронавирусной инфекции на дому, из них 1 148 человек — после выписки из стационара на амбулаторное лечение», — приводит данные пресс-служба Смольного.
Накануне, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что амбулаторное лечение от COVID-19 в городе проходят 64 тысячи человек. Он также «распорядился максимально улучшить организацию лечения больных коронавирусной инфекцией на дому».
Всего в России дома от ковида лечатся около 900 тыс. человек.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что и у кого покупают поликлиники Петербурга для раздачи больным с COVID-19 на домашнем лечении.