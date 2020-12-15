Двух чомг (больших поганок) спасли в Колпинском районе Петербурга изо льда Ижоры. Историю помощи 15 декабря рассказали в группе «Кошкиспас».
Птиц заметила жительница Колпино утром в понедельник. По её словам, чомги неподвижно сидели ещё с вечера, а с рассветом их начали атаковать вороны. Шансы найти спасателей в столь ранний час были невелики, однако чудо случилось. Группа довольно оперативно приехала на место, до этого времени заявительница крошила батон, отвлекая ворон.
Спасательная операция прошла быстро, чомги попали в сачок. При осмотре выяснилось, что крыло одной из птиц вороны всё же успели повредить, но некритично. Большие поганки переданы специалистам на реабилитацию.