О перевозке исторических надгробий 15 декабря сообщает холдинг Setl Group. Две могильные плиты обнаружили летом возле строительного участка на Новолитовской улице. Как предполагают в компании, плиты могли завезти в Выборгский район Петербурга вместе со строительным грунтом для благоустройства, так как заключения археологов говорят, что в данной локации нет и никогда не было кладбищ.

На первой плите указано имя Агафии Савиновны Дурдиной (ок. 1820 — 19.11.1846), супруги петербургского купца 2-й гильдии Александра Дурдина. Дурдины — известное в Петербурге семейство промышленников и торговцев. Агафия умерла в возрасте 26 лет и была погребена на Митрофаниевском кладбище, тогда ещё именовавшемся Тентелевским православным.



Вторая плита принадлежит могиле Александра Петровича Верландера (7.07.1848 — 25.06.1911). Это потомственный почетный гражданин, железнодорожный служащий, промышленник и благотворитель. В 1880 году Верландер открыл в Дудергофе завод искусственных минеральных вод, чьи минеральные напитки и лимонад пользовались спросом во всей Российской империи. После смерти в 1911 году он был похоронен в семейном склепе на горе Кирхгоф в Ломоносовском районе Ленобласти. В будущем в сохранившейся части исторического Дудергофского некрополя обираются подготовить место для установки памятника. Сегодня потомки А. П. Верландера живут в Эстонии.



Сохранившаяся территория Митрофаниевского кладбища находится под патронатом общественной организации «Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз», которая выступает за создание здесь мемориального парка. Там же хранятся и 15 других надгробий.

