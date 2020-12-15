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Старинные надгробия со стройки в Петербурге вернули на кладбище

Могильные плиты купеческой жены и дореволюционного железнодорожника перевезены на сохранившийся участок Митрофаниевского кладбища. Они станут частью мемориального парка.

О перевозке исторических надгробий 15 декабря сообщает холдинг Setl Group. Две могильные плиты обнаружили летом возле строительного участка на Новолитовской улице. Как предполагают в компании, плиты могли завезти в Выборгский район Петербурга вместе со строительным грунтом для благоустройства, так как заключения археологов говорят, что в данной локации нет и никогда не было кладбищ.

Фото: предастввлено холдингом Setl Group
Фото: предастввлено холдингом Setl Group

На первой плите указано имя Агафии Савиновны Дурдиной (ок. 1820 — 19.11.1846), супруги петербургского купца 2-й гильдии Александра Дурдина. Дурдины — известное в Петербурге семейство промышленников и торговцев. Агафия умерла в возрасте 26 лет и была погребена на Митрофаниевском кладбище, тогда ещё именовавшемся Тентелевским православным.

Вторая плита принадлежит могиле Александра Петровича Верландера (7.07.1848 — 25.06.1911). Это потомственный почетный гражданин, железнодорожный служащий, промышленник и благотворитель. В 1880 году Верландер открыл в Дудергофе завод искусственных минеральных вод, чьи минеральные напитки и лимонад пользовались спросом во всей Российской империи. После смерти в 1911 году он был похоронен в семейном склепе на горе Кирхгоф в Ломоносовском районе Ленобласти. В будущем в сохранившейся части исторического Дудергофского некрополя обираются подготовить место для установки памятника. Сегодня потомки А. П. Верландера живут в Эстонии.

Сохранившаяся территория Митрофаниевского кладбища находится под патронатом общественной организации «Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз», которая выступает за создание здесь мемориального парка. Там же хранятся и 15 других надгробий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

RemyMartin
купчиха-то не пожила совсем
local_
В начале 90-х несколько раз приезжали в таксопарк на Митрофаньевском.Запомнилось,что пол был устлан могильными плитами.Как сейчас,не знаю.
Drabadan
Общественная организация «Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз» ликвидирована 21.12.2018
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