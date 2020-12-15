Мишустин: Минздрав уже составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препаратов в регионы, в правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны. Министерство здравоохранения разработало план поставок препаратов в регионы в ближайшие три месяца», — сказал он в ходе совещания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Правительство России разработало план распределения вакцин от коронавируса в регионы на ближайшие 3 месяца. Об этом заявил 15 декабря глава кабмина Михаил Мишустин.

Он отметил, что производители каждую неделю должны будут направлять в Минздрав данные об остатках препарата, а министерство распределит его в течение двух дней по регионам в зависимости от потребностей.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на сегодняшний день вакцинировали уже 28,5 тысяч россиян.