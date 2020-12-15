Матч открытия волейбольного чемпионата мира в 2022 году пройдет в петербургском Ледовом дворце

Санкт-Петербургский Ледовый дворец примет матч открытия мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.



Как сообщает 15 декабря «Р-Спорт», сборная России встретится с одним из соперников по группе, состав которой будет определен позже. Матчи первого группового этапа ЧМ-2022 пройдут 27–29 августа в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе и Екатеринбурге. В каждом городе сыграют по четыре команды.



На втором этапе со 2 по 4 сентября 16 команд сыграют в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. По итогам второго этапа определятся участники «Финала шести», который пройдет в Москве 7–11 сентября на «ВТБ Арене». На этой стадии шесть сборных будут разделены на две группы, по две лучшие выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов разыграют трофей в финале чемпионата мира, а проигравшие сразятся в матче за третье место.

