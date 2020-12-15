Росгосцирк прощается с Шемякиным. В качестве гендиректора он отрабатывает последний день

На сайте компании он пока значится руководителем, но со среды временно исполнять обязанности руководителя будет действующий советник главы Росгосцирка Сергей Беляков. В 2016 году он совмещал основную работу с постом и.о. директора Цирка на Фонтанке, а в 2018 исполнял обязанности гендиректора Росгосцирка после ухода Дмитрия Иванова.

Владимир Шемякин увольняется с поста генерального директора Росгосцирка. Как сообщает пресс-служба Минкульта, 15 декабря на руководящей должности он отрабатывает последний день.

Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора Минкульт планирует объявить в ближайшие две недели, основной этап рассчитывают провести в феврале 2021 года.



Владимир Шемякин далёк от искусства, ранее он был депутатом Госдумы. Директором Росгосцирка стал в октябре прошлого года. Общественность тогда отдавала предпочтение его сопернику, но по конкурсу прошёл Шемякин.



К 2024 году чиновник обещал построить два новых цирка, отремонтировать 16 и создать два десятка новых цирковых программ.



Как сообщил «Фонтанке» директор Цирка Чинизелли Илья Ляхов, ничего из вышеперечисленного не сделано, а новая программа до Петербурга так и не дошла. Сложностей добавила и реформа Росгосцирка, которая в Петербурге привела к затянувшейся судебной тяжбе с неочевидным исходом.

