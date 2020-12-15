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Меркель: Возвращение к нормальной жизни после пандемии произойдет только осенью 2021 года

Немецкий канцлер возлагает большие надежды на вакцину от COVID-19 для возвращения страны к нормальной жизни.

«Зима будет сложной. Удачная ситуация с вакциной дает большую надежду, что к осеннему семестру будет нормальная ситуация», — цитирует Der Speiegel 14 декабря заявление Ангелы Меркель на встрече со студентами.

По данным Минздрава страны, к лету 2021 года почти 60 % немцев пройдут вакцинацию, что будет достаточным для контроля над распространением вируса.

В начале декабря канцлер напугала немцев заявлением о третьей волне коронавируса. Она также продлила ограничения в ФРГ до конца года.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Ой да ладно. Уже "возвращались к привычной жЫзни" не трогая лицо и моя руки, потом посидев на самоизоляцЫи, затем попросив намордники, в скором времени дважды уколовшись к "нормальной жЫзни вернемся". Другой вопрос - что придумают после цЫфрового аусвайса, что г-жа Меркель, а вслед за ней и бывший Штази, вводят вот прямо сейчас??..
Skazochny
Лохи, у нас ужо всё зэбээс
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