Меркель: Возвращение к нормальной жизни после пандемии произойдет только осенью 2021 года

Немецкий канцлер возлагает большие надежды на вакцину от COVID-19 для возвращения страны к нормальной жизни.



«Зима будет сложной. Удачная ситуация с вакциной дает большую надежду, что к осеннему семестру будет нормальная ситуация», — цитирует Der Speiegel 14 декабря заявление Ангелы Меркель на встрече со студентами.

По данным Минздрава страны, к лету 2021 года почти 60 % немцев пройдут вакцинацию, что будет достаточным для контроля над распространением вируса.

В начале декабря канцлер напугала немцев заявлением о третьей волне коронавируса. Она также продлила ограничения в ФРГ до конца года.