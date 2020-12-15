Поправки в ПДД с правилами для электросамокатов и моноколес отправили на доработку. Их посчитали слишком опасными

Минтранс России доработает масштабный проект поправок к ПДД, который этой осенью был направлен в аналитический центр при правительстве РФ. В рамках процедуры «регуляторной гильотины» эксперты особенно раскритиковали нормы для электросамокатов и моноколес, сочтя их слишком опасными как для пешеходов, так и для самих пользователей такого транспорта.
Поправки Минтранса вводят в ПДД термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который объединяет под собой электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и так далее. Предполагается, что при соблюдении определенных условий им можно будет выезжать на тротуары, пешеходные дорожки и проезжую часть улиц, где разрешенная скорость ограничена 60 км/ч. Однако в общественной организации «Союз пешеходов» посчитали, что это подвергнет опасности и пешеходов, и пользователей СИМ, которых никто не проверяет на знания ПДД и навыки передвижения по проезжей части, пишет 15 декабря «Коммерсантъ». Вызвала сомнения и норма, обязывающая пользователей СИМ на тротуарах двигаться со скоростью не более 20 км/ч: кто и как будет это контролировать?
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы указали на риск «правовой неопределенности» при принятии поправок. Самокаты, которые поправки относят к новому термину СИМ, могут быть отнесены и к велосипедам, которые действующие правила определяют, как транспортные средства, имеющие «по крайней мере два колеса и приводимые в движение, как правило, мускульной силой». Ранее в МВД также разъяснили, что электросамокаты с двигателем мощнее 250 Ватт считаются мопедами, а значит для управления ими нужны водительские права категории М.
Среди других норм в ЦОДД раскритиковали и идею Минтранса использовать бело-лунные светофоры для регулирования движения всего транспорта на «выделенках», а не только трамваев. Специалисты считают, что это вызовет путаницу у водителей.
В Минтрансе изданию подтвердили, что проект дорабатывается с учетом поступивших замечаний экспертов и ГИБДД. Новую версию Минтранс планирует представить в 2021 году.