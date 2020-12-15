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Поправки в ПДД с правилами для электросамокатов и моноколес отправили на доработку. Их посчитали слишком опасными

Минтранс России доработает масштабный проект поправок к ПДД, который этой осенью был направлен в аналитический центр при правительстве РФ. В рамках процедуры «регуляторной гильотины» эксперты особенно раскритиковали нормы для электросамокатов и моноколес, сочтя их слишком опасными как для пешеходов, так и для самих пользователей такого транспорта.

Поправки Минтранса вводят в ПДД термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который объединяет под собой электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и так далее. Предполагается, что при соблюдении определенных условий им можно будет выезжать на тротуары, пешеходные дорожки и проезжую часть улиц, где разрешенная скорость ограничена 60 км/ч. Однако в общественной организации «Союз пешеходов» посчитали, что это подвергнет опасности и пешеходов, и пользователей СИМ, которых никто не проверяет на знания ПДД и навыки передвижения по проезжей части, пишет 15 декабря «Коммерсантъ». Вызвала сомнения и норма, обязывающая пользователей СИМ на тротуарах двигаться со скоростью не более 20 км/ч: кто и как будет это контролировать?

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы указали на риск «правовой неопределенности» при принятии поправок. Самокаты, которые поправки относят к новому термину СИМ, могут быть отнесены и к велосипедам, которые действующие правила определяют, как транспортные средства, имеющие «по крайней мере два колеса и приводимые в движение, как правило, мускульной силой». Ранее в МВД также разъяснили, что электросамокаты с двигателем мощнее 250 Ватт считаются мопедами, а значит для управления ими нужны водительские права категории М.

Среди других норм в ЦОДД раскритиковали и идею Минтранса использовать бело-лунные светофоры для регулирования движения всего транспорта на «выделенках», а не только трамваев. Специалисты считают, что это вызовет путаницу у водителей.

В Минтрансе изданию подтвердили, что проект дорабатывается с учетом поступивших замечаний экспертов и ГИБДД. Новую версию Минтранс планирует представить в 2021 году.

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Комментарии (10)

263836471
Ещё не проработан вопрос о том, что при нанесении повреждений пешеходу без СИМ пешеходом с СИМ последний виноватъ однозначно!
261933141
Индивидуальный электротранспорт - наше будущее с учётом развития технологий и появления более дешёвых и ёмких аккумуляторов. Глупо было бы его запрещать. На тротуаре с электромотором (как и с педалями) ехать крайне неудобно, особенно если тротуар узкий, а народу много. Надо чётко понимать, что ты на своих колёсах тут гость и не стесняться тормозить и спешиваться, когда нужно, дабы не доставлять неудобств пешеходам. Даёшь всем колёсным и слабомоторным - велодорожки и велополосы, благо скоростные характеристики у них примерно одинаковые (а если едешь по велополосе на прокатном самокате с ограничением 20 км/ч, велосипедисты, ухмыляясь, ещё и обгоняют)
kigorg
А ведь были времена... Помню, в старших классах на велосипедные права сдавал. Пару дней на зубрёжку правил - и в ГАИ. Симпатичные такие корочки были.

Может, пора вернуть? Нет велоправ - не езди на велосипеде по дорогам. И с самокатами аналогично. Не знаешь хотя бы теории - нечего тебе по проезжей части ездить.
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