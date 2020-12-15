Приговор о смертной казни вынесен в Японии. Серийный убийца искал жертв в Twitter, а хранил в холодильниках

Токийский окружной суд 15 декабря приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси за серию убийств. Жертв он искал в Интернете.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, в 2017 году в японском городе Дзама в одной из квартир полиция обнаружила останки тел нескольких человек. На убийцу удалось выйти в ходе поисков 23-летней девушки, пропавшей без вести. По данным следствия, девушка познакомилась с владельцем квартиры на сайте самоубийц, а до этого сделала соответствующую запись в Twitter — о поиске партнёра для задуманного.
Таким образом Сираиси, по данным полиции, убил девять человек. Это были в основном молодые девушки. Тела он расчленял и хранил в квартире — в многочисленных холодильных ящиках.