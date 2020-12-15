С Земли такое не увидеть: российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой.
«С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря», — сообщает 15 декабря Роскосмос.
14 декабря состоялось #СолнечноеЗатмение, которое можно было наблюдать с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого, в южной части Атлантического океанов и... из космоса! ☀️🌑— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 15, 2020
🛰️ Спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли — https://t.co/mrHUTV6eaR pic.twitter.com/P03IDZKx4L
Затмение началось 14 декабря в 19:13 по московскому времени и длилось 130 секунд. На территории России его не было видно.