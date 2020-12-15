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Полюбуйтесь солнечным затмением, снятым из космоса российским спутником

С Земли такое не увидеть: российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой.

«С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря», — сообщает 15 декабря Роскосмос.

Затмение началось 14 декабря в 19:13 по московскому времени и длилось 130 секунд. На территории России его не было видно.

Спутник «Электро-Л» номер 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.

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Комментарии (4)

Skazochny
Всё, порвали весь мир, оставив его на сотни лет позади...
bash
какая всё же же красивая наша планета
zelf
Думаю теперь Маск раздавлен окончательно.
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