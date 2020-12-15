Предполагаемый убийца донбасского ополченца в Мурино задержан. История преступления прозаична

По подозрению в убийстве боксёра и бывшего ополченца из ДНР задержан 37-летний мужчина. Следствие считает, что именно он устроил кровавую расправу в муринской студии. Подробности 15 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
По версии СК, во время возлияний подозреваемый трижды ударил своего знакомого топором, а затем не менее девяти раз воткнул нож. От полученных травм пострадавший скончался на месте — в крохотной студии на Воронцовском бульваре. На шум тогда внимание обратили соседи и вызвали полицию.
Среди бардака нашли труп мужчины с рассеченной головой. Позднее удалось установить его личность: в нем опознали 37-летнего жителя Алтайского края. Он профессионально занимался боксом, был тренером, а в 2014–2015 годах в составе первой разведроты ДНР участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.
Подозреваемый задержан и ждёт избрания меры пресечения в изоляторе.