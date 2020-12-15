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Предполагаемый убийца донбасского ополченца в Мурино задержан. История преступления прозаична

По подозрению в убийстве боксёра и бывшего ополченца из ДНР задержан 37-летний мужчина. Следствие считает, что именно он устроил кровавую расправу в муринской студии. Подробности 15 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СК, во время возлияний подозреваемый трижды ударил своего знакомого топором, а затем не менее девяти раз воткнул нож. От полученных травм пострадавший скончался на месте — в крохотной студии на Воронцовском бульваре. На шум тогда внимание обратили соседи и вызвали полицию.

Среди бардака нашли труп мужчины с рассеченной головой. Позднее удалось установить его личность: в нем опознали 37-летнего жителя Алтайского края. Он профессионально занимался боксом, был тренером, а в 2014–2015 годах в составе первой разведроты ДНР участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

Подозреваемый задержан и ждёт избрания меры пресечения в изоляторе.

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Комментарии (11)

Modest_5e4ce41f7533b
Будни русского мира за который покойный героически сражался.
smith1
один профессор поспорил с другим профессором
Ajynfyrfujdyj
А где свора фонтанковских штатных троллей? Ни кот, ни прочие не испражнились ещё под этой заметкой.
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