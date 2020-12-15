В Центре Гамалеи рассказали, когда «Спутник V» проверят на беременных

Все по очереди. Испытание вакцины против коронавируса «Спутник V» на беременных женщинах начнётся после завершения исследования на детях.



О порядке испытаний РИА Новости сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут», — цитирует медика агентство 15 декабря.

