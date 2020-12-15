Народного артиста Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Юрского и Булдакова.
Ранее сегодня в театре «Современник» в открытом формате прошла гражданская панихида. Как передает корреспондент ТАСС, прощание продлилось два с половиной часа, на него пришли больше сотни человек. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Проститься с Валентином Гафтом пришли руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народные артисты РФ Эммануил Виторган, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, народная артистка РФ Елена Яковлева, заслуженный артист РФ и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет после тяжелой болезни.
Артист родился 2 сентября 1935 года в Москве. С первого раза оказался в числе студентов Школы-студии МХАТ. За свою жизнь исполнил около 200 ролей в театре и кино. Зрители хорошо знают его по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Сирота казанская» и в других советских и российских лентах.
Ранее «Фонтанка» вспоминала его роли и произведения.