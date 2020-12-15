В Калининградской области введен локдаун до середины января. На каникулы уйдут не только школьники, но все учреждения и торговые точки

Как говорится в сообщении , размещенном в официальной группе правительства «ВКонтакте» около полуночи 15 декабря, школьные каникулы начнутся с 28 декабря и продлятся до 17 января. В это время студенты будут сдавать экзамены и зачеты в дистанционном режиме. Детские сады будут работать с 50-процентной загрузкой. В группы примут только тех детей, чьи родители оба должны будут продолжить работу в этот период.

Правительство Калининградской области вслед за Петербургом ввело ограничения для работы госучреждений и бизнеса в новогодние каникулы. Но они более жесткие, чем в Северной столице.

До 17 января в регионе не будут работать учреждения дополнительного образования, дома культуры, театры, музеи, кинотеатры. Спортом смогут заниматься только те, кто входят в сборную России.



«В госучреждениях отменяется приём граждан. Банкам, МФЦ и другим офисам разрешено работать только с юридическими лицами», — сообщает правительство.



У жителей области не будет возможности отвлечься от коронавируса на ярмарках или других массовых уличных мероприятиях — они отменены.



Однако будут работать заведения общепита. Они смогут кормить граждан с 6:00 до 23:00 только при неполной посадке — до половины посадочных мест. Однако, отмечается в сообщении, по работе общепита возможны изменения в течение ближайшей недели.

Все корпоративы остаются под запретом.



Закрыты будут торговые центры и магазины, кроме продуктовых, зоотоваров и аптек. Не будут функционировать парикмахерские, салоны красоты, бьюти-студии, SPA-центры, сауны, бани, фитнес-центры.



Самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлится до 31 января.

