По итогам голосования выборщиков Байден заявил о «ясной победе». Трамп не признаёт поражения

Стали известны результаты голосования выборщиков в США. Кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 их голосов после получения результатов от последнего штата — Гавайев. Ранее ему присудили необходимые 270 голосов для избрания президента США. У Дональда Трампа 232 голоса.



«Триста шесть голосов выборщиков — точно такое же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — заключил демократ (цитата по РИА «Новости»).