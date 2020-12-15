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По итогам голосования выборщиков Байден заявил о «ясной победе». Трамп не признаёт поражения

Стали известны результаты голосования выборщиков в США. Кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 их голосов после получения результатов от последнего штата — Гавайев. Ранее ему присудили необходимые 270 голосов для избрания президента США. У Дональда Трампа 232 голоса.

«Триста шесть голосов выборщиков — точно такое же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — заключил демократ (цитата по РИА «Новости»).

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не предпринимает шагов в сторону публичного признания результатов выборов главы государства, согласно которым победу одержал Байден, передаёт ТАСС со ссылкой на CNN. Он оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал. Однако в личных беседах со своими помощниками, по данным источников, Трамп указывал на то, что не останется во главе американской администрации на второй срок, несмотря на предпринимаемые им попытки оспорить итоги выборов.

Американцы выбирали нового президента США 3 ноября. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране проголосовали выборщики. Итоги их голосования 6 января утвердит Конгресс США.

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Комментарии (3)

DMITRII78
Байден украл выборы!!!
kоt-obormot
Тяжело местным платничкам придется.
Александр Капелюхин
Перевели как-то "неясно": "They have delivered us a clear victory. A convincing victory." Наверно правильнее будет чистая победа, переводчик еще подсказывает вариант - явная
Передрали с других медиа?
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