Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном

Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу «всех на всех» между Баку и Ереваном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как со ссылкой на него пишет РИА Новости, обмен состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека. Также отмечается, что переговоры велись две недели.
«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — заключил Конашенков.
Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.