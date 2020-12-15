Командующий миротворцами в Карабахе рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном

Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу «всех на всех» между Баку и Ереваном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Как со ссылкой на него пишет РИА Новости, обмен состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека. Также отмечается, что переговоры велись две недели.

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — заключил Конашенков.