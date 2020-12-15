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В Петербурге горит кровля здания СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. Пожарные уже на месте

Пожарные машины стянулись к зданию Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича на набережной Мойки в Центральном районе. Об этом около часа ночи 15 декабря передает корреспондент «Фонтанки».

По его словам, около вуза находятся порядка семи единиц спецтехники. Специалисты работают на крыше, где наблюдается задымление.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

По данным городского управления МЧС, информация о пожаре на набережной реки Мойки, 61, поступила в 23:26.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

По указанному адресу горит кровля четырехэтажного здания СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. Площадь огня составляет 15 квадратных метров. Есть угроза его дальнейшего распространения на перекрытия чердачного помещения.

Пожару присвоен повышенной номер сложности 1-БИС.

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