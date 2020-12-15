Пожарные машины стянулись к зданию Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича на набережной Мойки в Центральном районе. Об этом около часа ночи 15 декабря передает корреспондент «Фонтанки».
По его словам, около вуза находятся порядка семи единиц спецтехники. Специалисты работают на крыше, где наблюдается задымление.
По данным городского управления МЧС, информация о пожаре на набережной реки Мойки, 61, поступила в 23:26.
По указанному адресу горит кровля четырехэтажного здания СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. Площадь огня составляет 15 квадратных метров. Есть угроза его дальнейшего распространения на перекрытия чердачного помещения.
Пожару присвоен повышенной номер сложности 1-БИС.