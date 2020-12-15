FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

«Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют». Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе. Об этом он заявил 14 декабря.

«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», — заявил он в эфире Первого канала (цитата по РИА Новости).

В 2016 году Оливер Стоун снял ленту «Сноуден», в 2017-м — четырёхсерийный фильм «Интервью с Путиным», где режиссёр беседует с российским президентом. Ленту, в частности, показывали на Первом канале. Позже была напечатана одноимённая книга, которая также вышла в аудиоформате.

Режиссёр — обладатель трёх «Оскаров». Первую статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к ленте «Полуночный экспресс», две другие — за картины «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Обе работы посвящены теме войны во Вьетнаме. Сейчас он снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

virusanet
«Проблема рассинхронизации между двумя группами (теми, кто принимает решения, и общественностью), чей горизонт сильно разнится, стоит остро и справиться с ней в разрезе пандемии будет непросто… Они могут смутиться от стресса и стать "непослушными": примем ли мы режим изоляции? Готово ли большинство из нас соблюдать правила или нет?». Так вот, говорит Шваб, сопротивление непослушных надо давить, способов сколько угодно. Например, общий для множества стран документ о незараженности, по которому будут пускать или не пускать на самолет, через границы, на футбол… И еще многое.
Olen
Пусть игнорируют, своим больше достанется.
ZloyKot
Ну Стоун то известный специалист по вакцинам! Жду Сигала и Депардье!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний