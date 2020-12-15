«Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют». Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе. Об этом он заявил 14 декабря.



«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», — заявил он в эфире Первого канала (цитата по РИА Новости).