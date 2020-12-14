Беглов поручил чиновникам следить за листовками против депутата Четырбока. В числе подозреваемых организаторов «черного пиара» — бывший сотрудник наркоконтроля

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил сотрудникам администраций районов «организовать работу, направленную на выявление, пресечение и недопущение» расклейки листовок против депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока. Об этом он сообщил депутатам в ответ на их запрос. На одном из последних заседаний фракция «Единая Россия» потребовал от Беглова инициировать проверку и привлечь к ответственности виновных в распространении листовок, в которых депутата объявляли виновным в принятии губительных для малого бизнеса законов. Отправляя запрос парламентарии грозили Смольному политической катастрофой.

В ответе на депутатское обращение (есть в распоряжении «Фонтанки») также говорится, что в полиции подозревают в исполнении и организации акции троих. О задержании двоих участников ранее писала «Фонтанка». Это студенты Владимир Хиневич и Артем Мелешеко. Правоохранителям молодые люди дали объяснения, что с заказчиком расклейки листовок познакомились в Telegram и 26 ноября встретились с ним на Большой Зелениной улице для передачи листовок и 10 тысяч рублей каждому. Заказчик пояснил студентам, что в Заксобрании города якобы идет политическая борьба. При повторном визите в полицию, говорят источники «Фонтанки», молодые люди пришли уже с адвокатами и от данных ранее объяснений отказались.

Также в ответе Беглова упоминается Павел Косицын. По данным «Фонтанки», он бывший сотрудник Госнаркоконтроля. Косицын пояснил полицейским, что подрабатывает таксистом и студентов видел впервые.

Согласно данным губернатора, в ближайшее время участники акции по расклейке листовок против Четырбока будут привлечены к ответственности по Статье 5.61 КоАП РФ (Оскорбление). Им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также виновных привлекут к ответственности по городскому закону о самовольном нанесении надписей, рисунков, расклеивании объявлений, афиш, плакатов. В этом случае им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.