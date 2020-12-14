Хозяин белоснежного «Хёндэ Солярис» разыскивает лихача, оставившего его без бампера в Невском районе Петербурга. Размышлять об ущербе, нанесенном аварией, владельцу корейского автомобиля пришлось в одиночестве, так как второй участник скрылся с места ДТП.



Информация о произошедшем у дома № 261 на проспекте Обуховской Обороны опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам автора сообщения, дорожное происшествие случилось примерно в семь вечера. Как следует из текста, седан синего цвета пронесся по трассе с большой скоростью, снес переднюю часть «Хёндэ Солярис», но не остановился, а продолжил движение дальше. Марку и номера запомнить и записать не удалось.