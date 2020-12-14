Хозяин белоснежного «Хёндэ Солярис» разыскивает лихача, оставившего его без бампера в Невском районе Петербурга. Размышлять об ущербе, нанесенном аварией, владельцу корейского автомобиля пришлось в одиночестве, так как второй участник скрылся с места ДТП.
Информация о произошедшем у дома № 261 на проспекте Обуховской Обороны опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам автора сообщения, дорожное происшествие случилось примерно в семь вечера. Как следует из текста, седан синего цвета пронесся по трассе с большой скоростью, снес переднюю часть «Хёндэ Солярис», но не остановился, а продолжил движение дальше. Марку и номера запомнить и записать не удалось.
В комментариях к посту развернулась дискуссия на тему «Кто виноват?». Одни утверждают, что вина лежит на хозяине «Хёндэ Солярис», так как, скорее всего, выезжая со двора на проезжую часть, он не предоставил преимущество и создал помеху движущемуся по дороге автомобилю, в результате чего и произошло столкновение. Другие считают виновником случившегося владельца второй машины, в том числе потому, что он скрылся с места ДТП.
По предварительным данным ГУ МВД России по городу и области, авария обошлась без пострадавших. Второго участника ДТП пока что не нашли.