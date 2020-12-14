Петербургские пожарные локализовали возгорание на территории Балтийского завода

Возгорание на территории Балтийского завода в Петербурге локализовано. Об этом вечером 14 декабря «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.
Как уточнили в ведомстве, специалистам удалось это сделать в 19:24. Повышенный номер сложности 1-БИС снят.
«В цехе строительства приблизительно 70-х годов, у которого горела кровля, в рабочие дни ведутся работы по резке металла. Пожар на его территории не представлял опасности для города, там нет ничего взрывоопасного», — добавили в пресс-службе Балтийского завода.
Как ранее писала «Фонтанка», на территории предприятия горела кровля железобетонного цеха размером 60 на 300 метров, обшитого сэндвич-панелями. Площадь горения составляла 50 квадратных метров.