Беглов заявил о возможном смягчении ограничений после Нового года в Петербурге. Но с одним условием

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге возможно смягчение действующих ограничений, в том числе для музеев и театров. Работа ведется. Но есть условие.



«Прорабатываются варианты смягчения ограничения после Нового года. В том числе для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если будут в динамике эпидемии реальные сдвиги к лучшему», — заявил градоначальник 14 декабря в эфире «Радио России».

Он поблагодарил всех, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора и отдельно тех, для кого ограничения оказались непростыми. Но, по его словам, главная цель — «уменьшить риск заражения при личных контактах».