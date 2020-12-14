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Беглов заявил о возможном смягчении ограничений после Нового года в Петербурге. Но с одним условием

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге возможно смягчение действующих ограничений, в том числе для музеев и театров. Работа ведется. Но есть условие.

«Прорабатываются варианты смягчения ограничения после Нового года. В том числе для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если будут в динамике эпидемии реальные сдвиги к лучшему», — заявил градоначальник 14 декабря в эфире «Радио России».

Он поблагодарил всех, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора и отдельно тех, для кого ограничения оказались непростыми. Но, по его словам, главная цель — «уменьшить риск заражения при личных контактах».

Беглов также рассказал о встречах с представителями ресторанного бизнеса и разрабатываемых для них новых мерах поддержки: «Продлеваем налоговые льготы, приглашаем к работе в новых форматах».

Как писала «Фонтанка», показателями, на которые ориентируется Смольный, принимая решения о смягчении коронавирусных ограничений, является количество госпитализаций и заболеваний в день, а также запас свободных коек.

Но пока эти показатели явно не в пользу смягчения. Как заявил в воскресенье, 13 декабря, глава комздрава Дмитрий Лисовец, минувшая неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Установлен исторический максимум — 5785 человек за неделю. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%. «Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», — резюмировал он.

Главная надежда в этих условиях — массовая вакцинация. На рабочем совещании с членами городского правительства Беглов заявил, что Петербург готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. Однако в город поступило всего 5500 доз «Спутника V» и действуют всего два пункта вакцинации.

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Комментарии (16)

Diplot
Странно для второго города страны. "Однако в город поступило всего 5500 доз «Спутника V» и действуют всего два пункта вакцинации. " Впрочем повадки людоедов были видны загодя ещё по продуктовым эмбарго для иностранных продуктов.
Ruticon
интересно, чем люди будут заняты в праздники? я правда уже начинаю догадываться, большинство будет пить, ходить в гости. Ну а потом начнется поножовщина и беспредельный треш, помноженный на высокий уровень психопатии. После таких праздников количество бытовух вырастет в разы...
Баба Нюра
Дык он вроде ничего и не ввел пока, чего смягчать то. Все работает, все открыто. Везде полно народу. И в моргах тоже.

Али он про рестораны в НГ? Ну дык их вообще не понимаю, зачем закрывать, - пускали бы туда со справкой на КВ, как в Московии. Лучше бы про школы думал, вот где рассадник, так рассадник. Родителям дали выбор? Дык да, дали. А вот у учителей такого выбора нет, целыми днями вынуждены находиться с безмасочными детьми.
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