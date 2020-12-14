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В подмосковном Одинцово полыхал склад с макулатурой. Красное зарево и черный дым сняли на видео

Фото: МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Одинцово. Огонь успел распространиться на площади более тысячи квадратных метров, с ним пытались справиться несколько часов.

По информации ГУ МЧС по Московской области, вызов о пожаре по адресу: Транспортный проезд, 1, поступил в 15:33 14 декабря. По состоянию на 17:15 общая площадь горения составляла 1200 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 18:40. В работе были задействованы более двух десятков спецтехники и около сотни пожарных.

По данным РИА Новости, горел склад, в котором хранилась макулатура. Красное зарево и черный дым от пожара попали на видео, которое с места событий публикует МЧС и СМИ.

Фото: МЧС России

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