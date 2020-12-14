Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Одинцово. Огонь успел распространиться на площади более тысячи квадратных метров, с ним пытались справиться несколько часов.



По информации ГУ МЧС по Московской области, вызов о пожаре по адресу: Транспортный проезд, 1, поступил в 15:33 14 декабря. По состоянию на 17:15 общая площадь горения составляла 1200 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 18:40. В работе были задействованы более двух десятков спецтехники и около сотни пожарных.