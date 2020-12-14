Мероприятие проходит с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами.

«Фонтанка» ведет прямой эфир церемонии на сайте издания и в соцсетях.



Напомним, что голосование за лучшие предприятия, компании и проекты города шло на сайте премии с сентября. За это время в каждой из 10 номинаций были определены финалисты, которые и боролись за право получить золотого грифона и признание всего Петербурга. Награждать победителей Премии выпала честь партнерам мероприятия и «Героям Фонтанки» — настоящим народным героям, о добрых делах и подвигах которых мы писали на своем портале в 2020 году.

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея.

Символично, что открыла церемонию ностальгическая композиция Игоря Корнелюка, известная, пожалуй, каждому петербуржцу, - «Город, которого нет». Поздравить «Фонтанку» с юбилеем, а победителей Премии с заслуженными наградами пришел автор песни Игорь Корнелюк.

Следом за маэстро на праздничную сцену поднялись руководители городского портала «Фонтанка.ру»: главный редактор издания Александр Горшков, генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский и глава Агентства журналистских расследований, писатель Андрей Константинов.

Дмитрий Витковский, директор «АЖУР-МЕДИА»: «Городской портал «Фонтанка.ру» — это не просто Петербургский сайт актуальных новостей. Это та площадка, где миллионы жителей нашего города, а последнее время и многих других регионов страны, встречаются с бизнесом, узнают о новых услугах, компаниях, событиях. И не удивительно, что именно аудитория Фонтанки, оценивая товары и услуги бизнеса, даёт им свою оценку и решает, кто получит заветного «золотого» грифона и звание победителя городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

