Мероприятие проходит с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами.
«Фонтанка» ведет прямой эфир церемонии на сайте издания и в соцсетях.
Напомним, что голосование за лучшие предприятия, компании и проекты города шло на сайте премии с сентября. За это время в каждой из 10 номинаций были определены финалисты, которые и боролись за право получить золотого грифона и признание всего Петербурга.
Награждать победителей Премии выпала честь партнерам мероприятия и «Героям Фонтанки» — настоящим народным героям, о добрых делах и подвигах которых мы писали на своем портале в 2020 году.
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея.
Символично, что открыла церемонию ностальгическая композиция Игоря Корнелюка, известная, пожалуй, каждому петербуржцу, - «Город, которого нет». Поздравить «Фонтанку» с юбилеем, а победителей Премии с заслуженными наградами пришел автор песни Игорь Корнелюк.
Следом за маэстро на праздничную сцену поднялись руководители городского портала «Фонтанка.ру»: главный редактор издания Александр Горшков, генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский и глава Агентства журналистских расследований, писатель Андрей Константинов.
Дмитрий Витковский, директор «АЖУР-МЕДИА»:
«Городской портал «Фонтанка.ру» — это не просто Петербургский сайт актуальных новостей. Это та площадка, где миллионы жителей нашего города, а последнее время и многих других регионов страны, встречаются с бизнесом, узнают о новых услугах, компаниях, событиях. И не удивительно, что именно аудитория Фонтанки, оценивая товары и услуги бизнеса, даёт им свою оценку и решает, кто получит заветного «золотого» грифона и звание победителя городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».
Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:
«Мы благодарны нашим читателям за активное голосование. Наша аудитория охватывает всех без исключения петербуржцев. И потому мы можем заявить о том, что победителей премии выбрал сам город. Компаниями, учреждениями и проектами, которые вошли в список финалистов, и победителями, которых мы поздравляем сегодня, Петербург может гордиться».
В этом году победители определялись в 11 номинациях:
Список компаний и брендов, вошедших в топ 10 каждой из номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ.
- Банк
- Служба доставки
- Вуз
- Бар и ресторан
- Арт-пространство
- Бизнес-центр и коворкинг
- Строительная компания
- Сделано в Петербурге
- Лучший работодатель
- Бизнес-старт года
- Человек года
Партнеры премии «Признание и Влияние-2020»:
Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»
Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»
Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»
Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2
Партнер номинации «Сделано в Петербурге» — компания Gallery
Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)
Партнер премии — холдинг SETL GROUP
Партнер премии — компания «ПСК»
Партнер премии — JUNWEX