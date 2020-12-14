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Началась церемония награждения победителей городской премии «Признание и Влияние» 2020 года

На Новой сцене Александринского театра в эти минуты началась церемония оглашения итогов городской премии «Признание и Влияние». Десять финалистов сегодня получат свои награды. Это лучшие из лучших городских компаний и брендов, которых выбрала аудитория городского портала «Фонтанка.ру» в ходе голосования.

Мероприятие проходит с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами.

«Фонтанка» ведет прямой эфир церемонии на сайте издания и в соцсетях.

Напомним, что голосование за лучшие предприятия, компании и проекты города шло на сайте премии с сентября. За это время в каждой из 10 номинаций были определены финалисты, которые и боролись за право получить золотого грифона и признание всего Петербурга.

Награждать победителей Премии выпала честь партнерам мероприятия и «Героям Фонтанки» — настоящим народным героям, о добрых делах и подвигах которых мы писали на своем портале в 2020 году.

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея.

Символично, что открыла церемонию ностальгическая композиция Игоря Корнелюка, известная, пожалуй, каждому петербуржцу, - «Город, которого нет». Поздравить «Фонтанку» с юбилеем, а победителей Премии с заслуженными наградами пришел автор песни Игорь Корнелюк.

Следом за маэстро на праздничную сцену поднялись руководители городского портала «Фонтанка.ру»: главный редактор издания Александр Горшков, генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский и глава Агентства журналистских расследований, писатель Андрей Константинов.

Дмитрий Витковский, директор «АЖУР-МЕДИА»:

«Городской портал «Фонтанка.ру» — это не просто Петербургский сайт актуальных новостей. Это та площадка, где миллионы жителей нашего города, а последнее время и многих других регионов страны, встречаются с бизнесом, узнают о новых услугах, компаниях, событиях. И не удивительно, что именно аудитория Фонтанки, оценивая товары и услуги бизнеса, даёт им свою оценку и решает, кто получит заветного «золотого» грифона и звание победителя городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:

«Мы благодарны нашим читателям за активное голосование. Наша аудитория охватывает всех без исключения петербуржцев. И потому мы можем заявить о том, что победителей премии выбрал сам город. Компаниями, учреждениями и проектами, которые вошли в список финалистов, и победителями, которых мы поздравляем сегодня, Петербург может гордиться».

В этом году победители определялись в 11 номинациях:

Список компаний и брендов, вошедших в топ 10 каждой из номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ.

  • Банк
  • Служба доставки
  • Вуз
  • Бар и ресторан
  • Арт-пространство
  • Бизнес-центр и коворкинг
  • Строительная компания
  • Сделано в Петербурге
  • Лучший работодатель
  • Бизнес-старт года
  • Человек года

Партнеры премии «Признание и Влияние-2020»:

Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»

Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»

Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2

Партнер номинации «Сделано в Петербурге» — компания Gallery

Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)

Партнер премии — холдинг SETL GROUP

Партнер премии — компания «ПСК»

Партнер премии — JUNWEX

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Комментарии (1)

kuk-vasyusha
Какой то колхоз, да и как же короновирус?)
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