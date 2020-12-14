С Новым годом, с новым рейдом. Беглов поручил усилить проверки общепита в новогодние праздники

В период новогодних праздников проверки заведений общественного питания в Петербурге будут усилены. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщает 14 декабря пресс-служба Смольного.
«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — заявил глава города.
Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.
Рейды по проверке соблюдения веденных в городе ограничительных мер проводят сотрудники комитетов Смольного совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета. С 1 декабря только комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.
Повышенное внимание к заведениям общественного питания возникло после того, как предприниматель Александр Коновалов опубликовал «Карту сопротивления», куда нанес бары, которые собирались работать в новогодние праздники, вопреки запретам властей. Штурм одного из заведений закончился задержаниями и двумя уголовными делами. Видеокамера зафиксировала применение дубинок в отношении клиентов и сотрудников в ходе рейда, но в Смольном посчитали насилие в данном случае оправданным.