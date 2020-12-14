FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

С Новым годом, с новым рейдом. Беглов поручил усилить проверки общепита в новогодние праздники

В период новогодних праздников проверки заведений общественного питания в Петербурге будут усилены. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщает 14 декабря пресс-служба Смольного.

«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — заявил глава города.

Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Рейды по проверке соблюдения веденных в городе ограничительных мер проводят сотрудники комитетов Смольного совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета. С 1 декабря только комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.

Повышенное внимание к заведениям общественного питания возникло после того, как предприниматель Александр Коновалов опубликовал «Карту сопротивления», куда нанес бары, которые собирались работать в новогодние праздники, вопреки запретам властей. Штурм одного из заведений закончился задержаниями и двумя уголовными делами. Видеокамера зафиксировала применение дубинок в отношении клиентов и сотрудников в ходе рейда, но в Смольном посчитали насилие в данном случае оправданным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Вася ПУПКИН
Бедалаги проверяющие 31 будут ходить по забегаловкам, в место того чтобы дома за праздничным столом бухать. Беглов не себе не людям
Ник Приносящий Счастье
О создании новых рабочих мест в городе когда будет думать? Туристов можно не ждать в эти праздники. Общепит убивают. Мне что, в школу идти работать по специальности, детей тупых учить?
footballer13
Правильно дорогой идёт бакинский товарищ! Усилить и пресечь! Вирус испугается и убежит!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний