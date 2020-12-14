Парфюмерный историк расскажет про запахи как часть шоу-бизнеса

19 декабря в Российской национальной библиотеке пройдет бесплатная лекция «Парфюмерия как шоу-бизнес. Выставки, перформансы, развлечения». 16+
Эксперт Элина Арсеньева предупреждает: «Парфюмерия — это не только благовония в античной жаровне. И не только ароматная жидкость во флаконе, как сегодня. Парфюмерия — это «про запахи вообще», в том числе для развлечения». Есть понятие «аромамаркетинг»: кто-то даже просчитал, что органы обоняния будто бы на 75% быстрее прочих органов чувств схватывают информацию. Ароматизацией пользуются автосалоны и модные бутики, торгово-развлекательные центры и выставочные залы. В некоторых заведениях ароматизацией убивают двух зайцев: приятным ароматом создают у посетителей настроение и маскируют запахи неприятные. В кафе запахло огурцом или багетом? Может, это ароматизатор нейтрализует своеобразную, не очень приятную мешанину продуктовых запахов. А в трехзвездочном отеле «распыли» немножко мускуса и амбры — и вот он уже кажется более статусным.
«Запах может быть экспонатом выставки, невидимым актером на сцене, призраком целой эпохи», — говорит Элина Арсеньева. Об этих неожиданных ролях невидимого актера узнаем 19 декабря на встрече в РНБ на Садовой, 18. Регистрация онлайн (бесплатно), количество мест очень ограничено, но лекцию потом выложат в видеолектории РНБ.
Александра Шеромова