Бил, кусал, душил и заставлял молиться. Петербуржца приговорили за «безвредную» экзекуцию студентки

Житель Петербурга получил реальный срок за ограбление студентки. Борьбу за её мобильник он вёл руками, ногами, зубами и подручными предметами. Когда физическая сила не помогла, решил задавить морально.
О несокрушимой студентке 14 декабря сообщила объединённая пресс-служба. Апрельской ночью 18-летняя второкурсница подверглась нападению в коммунальной квартире на улице Правды, куда нагрянул 38-летний приятель соседа Максим Морозов.
При виде девушки его охватило непреодолимое желание завладеть её смартфоном Redmi Note. Начал с удара по руке, сжимавшей гаджет, продолжил тремя ударами ногой по коленям. Порядка двух десятков ударов кулаками пришлось по лицу, голове и телу упавшей на диван жертвы. Мобильник она не отпускала, за что была четыре раза укушена в предплечье.
Зубы оказались действенным оружием: рука студентки разжалась, Морозов отбросил его в коридор и сам кинулся следом. Правда, смартфон отвлёк ненадолго. При попытке жертвы спрятаться в комнате он вернулся, толкнул её на пол и раз десять ударил ногой в область виска. Дальше были удары головой об пол, попытка придушить, свет фонариком в лицо и удары им же по рукам. В какой-то момент, по версии следствия, Морозов пообещал «прирезать», поставил на колени и заставил молиться.
Присутствия духа студентка не потеряла и смогла позвать на помощь. Полицию вызвала её соседка, Морозова задержали.
Несмотря на внушительный перечень способов завладеть телефоном, все установленные повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вред.
Морозову вменяли разбойное нападение, но суд переквалифицировал его действия на грабёж с применением неопасного насилия. Куйбышевский суд назначил фигуранту 1,5 года в колонии общего режима и взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу избитой студентки.