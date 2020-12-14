Бил, кусал, душил и заставлял молиться. Петербуржца приговорили за «безвредную» экзекуцию студентки

Житель Петербурга получил реальный срок за ограбление студентки. Борьбу за её мобильник он вёл руками, ногами, зубами и подручными предметами. Когда физическая сила не помогла, решил задавить морально.



О несокрушимой студентке 14 декабря сообщила объединённая пресс-служба. Апрельской ночью 18-летняя второкурсница подверглась нападению в коммунальной квартире на улице Правды, куда нагрянул 38-летний приятель соседа Максим Морозов.

При виде девушки его охватило непреодолимое желание завладеть её смартфоном Redmi Note. Начал с удара по руке, сжимавшей гаджет, продолжил тремя ударами ногой по коленям. Порядка двух десятков ударов кулаками пришлось по лицу, голове и телу упавшей на диван жертвы. Мобильник она не отпускала, за что была четыре раза укушена в предплечье.