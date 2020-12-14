Кабмин РФ продлил программу поддержки авиакомпаний. За каждого «потерянного» на фоне пандемии пассажира они получат по 685 рублей

«По прежним правилам субсидии выплачивались за период с февраля по июль. Теперь же программа продлевается до ноября, при этом применяемый для расчета субсидии размер расходной ставки увеличивается с 365 до 685 рублей за каждого «потерянного» из-за коронавирусных ограничений пассажира», — отмечает кабмин.

Срок действия программы поддержки российских авиакомпаний, терпящих убытки из-за коронавируса, будет продлён, а объём их субсидирования за каждого «потерянного» на фоне пандемии пассажира будет увеличен почти в два раза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина со ссылкой на постановление правительства РФ.

Кроме того, для авиакомпаний, работающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), размер субсидии будет рассчитываться с учётом повышающего коэффициента.

При этом объем финансирования этой меры поддержки не увеличился, он составит 23,4 млрд рублей, как и было решено в мае этого года.

«Средства можно потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества», — отмечается в сообщении.

Программа поддержки российских аэропортов также продлена: теперь им можно получить компенсацию и за июль, тогда как ранее выплаты были рассчитаны только за второй квартал этого года. Общий объём финансирования составляет 10,9 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин весной этого года поручил поддержать перевозчиков авиасферы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство РФ выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.