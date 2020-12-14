Почти десять тысяч рублей Государственного банка СССР нашёл начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа 14 декабря.



Клад был спрятан в соседнем с маяком строении, в котором размещается электростанция. Нашли деньги начальник маяка и техник во время ремонтных работ, в пачке встречаются купюры номиналом 10 и 25 рублей, датируемые концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове.