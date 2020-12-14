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«Какой контрабандой занимались жители этого острова». На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими купюрами

Почти десять тысяч рублей Государственного банка СССР нашёл начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа 14 декабря.

Клад был спрятан в соседнем с маяком строении, в котором размещается электростанция. Нашли деньги начальник маяка и техник во время ремонтных работ, в пачке встречаются купюры номиналом 10 и 25 рублей, датируемые концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

«Теперь нам очень интересно, что, как, когда и какой контрабандой занимались жители этого острова тридцать лет назад. Ломаем голову и теряемся в догадках», — написали обитатели маяка в группе в соцсети «ВКонтакте».

Два смотрителя маяка — единственные жители острова Большой Тютерс. Маяк «Большой Тютерс» входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.

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Комментарии (7)

Алекс81
Более того, в ссср были купюры по 100 и по 50 рублей, но в конце 80-х их вывели из обращения, в один день разменяв их в отделениях гос.банка (сбер.кассах).
Так что это могли быть и не «за долго накопленное» деньги
Андрей Кузьмин
"купюры номиналом 10 и 25 рублей, датируемые концом 1960-х годов"
Не бывает такого! Все эти купюры датированы 1961-ым годом!
York
Водку финам продавали
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