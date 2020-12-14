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Принадлежащая банку «Россия» компания из Петербурга за 5,3 млрд рублей купила легендарную «Массандру»

Петербургская компания «Южный проект» приобрела на торгах 100% акций старейшего и крупнейшего крымского винзавода «Массандра». Информация об этом 14 декабря появилась в материалах электронного аукциона.

Начальная цена 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» составляла 5,3 млрд рублей. Шаг аукциона — 26,5 млн рублей. Победителю лот достался за 5,327 млрд рублей.

Фирма «Южный проект» на 99% принадлежит банку «Россия», акционером которого является Юрий Ковальчук. Она же в 2017 году купила за 1,5 млрд рублей крымский завод шампанских вин «Новый свет», основанный князем Львом Голицыным.

Он же в 1894 году основал и «Массандру». Сейчас принадлежащая предприятию недвижимость располагается на 220 земельных участках общей площадью 104,8 га, а общая площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в собственности «Массандры», достигает почти 1 млн кв. м. После присоединения Крыма к России в 2014 году завод был национализирован и передан управделами президента РФ. Через пять лет на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче винодельческого холдинга в республиканскую собственность. В октябре 2020 года депутаты регионального парламента одобрили продажу завода.

Правительство Крыма выставило «Массандру» на торги в середине ноября. Некоторые депутаты местного Госсовета сочли установленную цену лота заниженной, иные выразили мнение, что завод готовят к продаже под определенного покупателя.

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Комментарии (19)

Anatolevich
Хохлы, евреи и КГБ - все остальные лишние люди.
Skazochny
Из серии 100$ за 3,8% акций Сибур
kоt-obormot
Мне вот интересно, они реально считают, что когда их друган отправится на берега царства Аида - они все это удержат в своих руках?
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