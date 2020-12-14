Сколтеховский профессор расскажет про постквантовую криптографию

Квантовые компьютеры как семечки расщелкают традиционные алгоритмы шифрования, в том числе в банковских системах. Нужны постквантовые криптографические системы. Что это — расскажет 18 декабря в онлайн-лекции советник ректора Сколтеха по науке, доктор физ-мат. наук Григорий Кабатянский. Лекция бесплатная. 12+
Когда говорят «код», сразу представляется какая-нибудь шифровка. Вроде той, что в «Пляшущих человечках» Конан Дойла. Но, например, азбука Морзе — тоже код, он ничего не шифрует, просто более экономно пакует информацию. Есть еще коды на обнаружение и исправление ошибок в передаче информации — например, проверка на четность. Постквантовая криптография — она про то, чтобы код стал не по зубам квантовому компьютеру. Что интересно, достаточно мощного квантового компа пока нет, но математики во всем мире усиленно стелют соломку, работают над постквантовыми системами. Григорий Кабатянский — спец в теме шифрования: в советское время почти 20 лет работал в закрытом институте («почтовом ящике»), на оборонку. Расскажет (цитируем) «о том, как строить постквантовые криптографические системы на кодах, исправляющих ошибки, и на решетках в евклидовом пространстве». Гуманитарий от таких слов может приуныть, но студенты Высшей школы экономики как-то назвали Григория Анатольевича лучшим преподавателем, а на публичных лекциях он обычно обещает не сильно мучить математикой.
Послушаем 18 декабря лекцию проекта «Сколтех в Архэ» — «Постквантовая криптография на кодах и решетках». Трансляция будет по ссылке.
Начало в 19:00.
Александра Шеромова