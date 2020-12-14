Новые ограничения движения вступят в силу 15 и 16 декабря в трех районах Петербурга. Там будут прокладывать водопровод, газопровод и инженерные сети. В декабре перекроют проезд по улице Александра Матросова, а в марте ограничат по Большому Сампсониевскому проспекту.



Как сообщает 14 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 по 21 декабря в связи с работами по прокладке инженерных сетей, которые ведет ООО «Импульс», будет закрыто движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.