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Работы перекроют улицу Александра Матросова и ограничат проезд по Большому Сампсониевскому

Новые ограничения движения вступят в силу 15 и 16 декабря в трех районах Петербурга. Там будут прокладывать водопровод, газопровод и инженерные сети. В декабре перекроют проезд по улице Александра Матросова, а в марте ограничат по Большому Сампсониевскому проспекту.

Как сообщает 14 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 по 21 декабря в связи с работами по прокладке инженерных сетей, которые ведет ООО «Импульс», будет закрыто движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Также будут введены ограничения движения:

  • с 15 декабря 2020 года по 12 марта 2021 года и с 27 марта по 1 июня 2021 года — по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной;
  • с 13 по 26 марта 2021 года — по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Александра Матросова до Литовской улицы.
Фото: ГАТИ Петербурга

С 15 декабря 2020 года по 9 января 2021 года будет ограничено движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Типанова от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» собирается прокладывать там водопровод.

А из-за прокладки газопровода с 16 по 22 декабря будет ограничен проезд транспорта по улице Бадаева от улицы Коллонтай до улицы Джона Рида. Работы ведет ООО «БСК».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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