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Женщины с 1 января могут заменить мигрантов на стройках. Минтруд в 4 раза сократил запрещенные для россиянок специальности

Недостаток мигрантов на отечественных стройках смогут восполнить российские женщины. Об этом пишет в понедельник, 14 декабря, РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда. Он с 1 января в четыре раза сократит перечень запрещенных для женщин специальностей.

Как отмечают эксперты издания. с нового года россиянкам станут доступны более 30 профессий. В частности, это крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В то же время строительным организациям нельзя будет привлекать женщин к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей вручную. Предельно допустимая физическая нагрузка в таком случае должна составлять десять килограммов.

К замещению женщинам позиций мигрантов на стройках подталкивает в том числе и ситуация с закрытием границ, которая в ближайшее время вряд ли изменится. Эксперты издания также отмечают, что в некоторых видах работ россиянки заметно превосходят профессиональный уровень зарубежных работников-мужчин.

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Комментарии (5)

Skazochny
С чего взяли ,что наша женщина пойдет на стройку за тридцатку?
PROM
такое впечатление, что в чиновники берут полных идиотов
Cashmare
ну и как прорабам теперь материться, а? а то выругаешься, а подойдет какая-нибудь плитоломша или плитоломка, и черепушку расколет
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