Женщины с 1 января могут заменить мигрантов на стройках. Минтруд в 4 раза сократил запрещенные для россиянок специальности

Недостаток мигрантов на отечественных стройках смогут восполнить российские женщины. Об этом пишет в понедельник, 14 декабря, РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда. Он с 1 января в четыре раза сократит перечень запрещенных для женщин специальностей.

Как отмечают эксперты издания. с нового года россиянкам станут доступны более 30 профессий. В частности, это крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В то же время строительным организациям нельзя будет привлекать женщин к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей вручную. Предельно допустимая физическая нагрузка в таком случае должна составлять десять килограммов.