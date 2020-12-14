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Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Тобольска.

Открытие нового вида пластинчатых грибов было сделано во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.

«Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность «кобякских» грибов», — приводит 14 декабря сообщение РИА Новости.

Найденный на Кобякском болоте гриб получил научное название Вольвариелла болотная. Отмечается, что новый вид является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на болотах. При этом в ходе экспедиции ученые собрали еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами, вскоре их будут исследовать, в том числе и за рубежом.

«Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии», — приводятся в сообщении слова тобольского ученого-миколога Владимира Капитонова.

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Комментарии (3)

Cashmare
а потом гриб открыл неизвестных науке тобольских ученых
footballer13
Микология вообще наука крайне увлекательная вот в том числе с разнообразием материала, мало кто со стороны представляет, какие у них там на самом деле масштабы (ну и соответственно шансы на подобные открытия).
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