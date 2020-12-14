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Луна примерит «солнечную корону». Полное солнечное затмение россияне смогут наблюдать онлайн

Полное солнечное затмение произойдёт 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полная фаза затмения наступит в 19:13 по московскому времени и продлится 130 секунд. Узкая полоса максимальной фазы протянется по территории Чили и Аргентины. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Жители Земли смогут наблюдать огненное кольцо, или «солнечную корону» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.

С территории России фазы затмения видны не будут, наблюдать явление в прямом эфире можно онлайн.

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