Полное солнечное затмение произойдёт 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.



Полная фаза затмения наступит в 19:13 по московскому времени и продлится 130 секунд. Узкая полоса максимальной фазы протянется по территории Чили и Аргентины. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Жители Земли смогут наблюдать огненное кольцо, или «солнечную корону» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.



С территории России фазы затмения видны не будут, наблюдать явление в прямом эфире можно онлайн.

