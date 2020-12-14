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В Северной столице стартовал благотворительный фестиваль «Добрый Питер»

В Петербурге 14 декабря стартовал ежегодный городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер». В течение недели петербуржцы смогут помочь некоммерческим организациям, которые оказывают поддержку взрослым и детям, а также узнать о работе НКО.

В этом году организаторы подготовили более 40 активностей, которые пройдут как в формате офлайн, так и онлайн: это различные мастер-классы, дни открытых дверей, выставки и флешмобы. В фестивале также принимают участие торговые сети, кафе, банки и др.

«Чтобы было легко подобрать наиболее удобный вариант помощи, мы подготовили карту «доброго города» со всеми возможностями фестиваля», — рассказали в благотворительном фонде «Добрый город Петербург», который уже на протяжении нескольких лет является организатором фестиваля.

Фестиваль продлится по 20 декабря включительно. Все подробности можно узнать на сайте мероприятия.

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