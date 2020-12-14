Массовую аварию во Фрунзенском районе Петербурга зафиксировала камера наружного наблюдения. Уходивший от погони гонщик рассчитывал затеряться во дворах, но переоценил своё мастерство.
Видео ночной аварии 14 декабря оказалось в распоряжении «Фонтанки». Камера сняла, как тёмный Nissan Teana влетает в «карман» на Дунайском проспекте, видимо, надеясь оторваться от полиции на хвосте. Совладать с машиной и вписаться между припаркованным автомобилями водителю не удаётся.
Фонтанка.ру
Почти сразу Nissan встречает препятствие с эффектом домино, на этом гонка для него заканчивается. Подоспевшие сотрудники ДПС заковали в наручники молодого и, по наблюдению очевидцев, пьяного. Сообщается, что его эффектный проезд на летней резине уценил пять машин.