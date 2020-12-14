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Кульминация полицейской погони за лихачом на летней резине в Купчино попала на видео

Массовую аварию во Фрунзенском районе Петербурга зафиксировала камера наружного наблюдения. Уходивший от погони гонщик рассчитывал затеряться во дворах, но переоценил своё мастерство.

Видео ночной аварии 14 декабря оказалось в распоряжении «Фонтанки». Камера сняла, как тёмный Nissan Teana влетает в «карман» на Дунайском проспекте, видимо, надеясь оторваться от полиции на хвосте. Совладать с машиной и вписаться между припаркованным автомобилями водителю не удаётся.

Фонтанка.ру

Почти сразу Nissan встречает препятствие с эффектом домино, на этом гонка для него заканчивается. Подоспевшие сотрудники ДПС заковали в наручники молодого и, по наблюдению очевидцев, пьяного. Сообщается, что его эффектный проезд на летней резине уценил пять машин.

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Комментарии (19)

Игорь1974
С одной стороны ГИБДД избавили улици от идиота, а с другой спровоцировали порчу множества авто, совершенно непричастных людей.
Наверное можно в 21 веке научиться ловить недоумков не причиняя ущерб городу и жителям, а не носиться как голивудском боевике с мигалками и воем, гоняя недоумка на повышенных скоростях, пока он во что-нибудь или в кого-нибудь не влетит.
261217951
Про резину не зашло. Зря старались.
Старший Плиний
По-русски правильно писать "в КупчинЕ", но откуда поколению ЕГЭ это знать?
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