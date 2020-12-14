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Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Запись церемонии награждения

Из-за коронавирусных ограничений церемония проходила в закрытом режиме на Новой сцене Александринского театра.

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Смотрите, кто стал лучшим из лучших.

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