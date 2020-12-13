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Пожарные тушили часовню святых бессребреников и чудотворцев при онкоцентре в Песочном

Пожарные потушили возгорание в часовне при онкологическом центре в Курортном районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС 13 декабря, сообщение о пожаре на Ленинградской, 68 поступило 20.15. На месте было установлено, что в небольшой часовне святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана горят 3 квадратных метра обстановки. Как сообщают очевидцы, всё началось из-за обогревателя.

Пострадавших нет.

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Комментарии (2)

Sadava
А он есть?
Вячеслав Рогожин
Удивляет предельно равнодушное отношение Господа к столь духовно необходимому намоленному месту - в онкоцентре-то... Словно бы его и нет вовсе!
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