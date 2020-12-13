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В Германии закрывают все магазины, кроме продуктовых в рамках ужесточения карантина

В Германии приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщает 13 декабря Reuters со ссылкой на заявление канцлера Ангелы Меркель, на период с 16 декабря и по 10 января закрываются все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек.

Также перестают работать школы, а частным компаниям рекомендовано либо приостановить свою деятельность, либо перевести работников на удаленный режим. Также была запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 13 декабря в Германии зафиксирован 1 336 101 случай COVID-19, из них 21 792 случая выявили за прошедшие сутки. 21,9 тысячи жителей Германии, у которых был обнаружен коронавирус, умерли, в том числе 333 человека за прошедшие сутки.

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Комментарии (9)

teodor
Идиотизм шагает по планете!
Одно не понятно почему все страны готовы выстрелить себе в ногу, и не одной храброй в голову этой истерии
OldObyvatel
Народ сберегают... А что с них взять? Одним словом - немчура.
Yubilar
Фейерверки предполагались одними из главных разносчиком вирусов. Вполне логично, что их запретили. Не будет так далеко летать
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