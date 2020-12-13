В Германии закрывают все магазины, кроме продуктовых в рамках ужесточения карантина

В Германии приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщает 13 декабря Reuters со ссылкой на заявление канцлера Ангелы Меркель, на период с 16 декабря и по 10 января закрываются все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек.

Также перестают работать школы, а частным компаниям рекомендовано либо приостановить свою деятельность, либо перевести работников на удаленный режим. Также была запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.