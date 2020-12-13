Семак вошел в топ-5 по количеству побед во главе «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит», благодаря победе над московским «Динамо» (3:1), вошел в топ-5 наставников петербургской команды по количеству выигранных матчей. Как сообщает сайт «История «Зенита» 13 декабря, для Семака эта победа стала 69-й во главе сине-бело-голубых. Из них 53 — в чемпионате, 7 — в Кубке России, а еще 9 — в еврокубковых матчах.

Теперь Семак обошел голландского специалиста Дика Адвоката (68 побед с «Зенитом»). В списке Семака опережают Властимил Петржела (73 победы), Лучано Спаллетти (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).