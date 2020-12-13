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Семак вошел в топ-5 по количеству побед во главе «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит», благодаря победе над московским «Динамо» (3:1), вошел в топ-5 наставников петербургской команды по количеству выигранных матчей. Как сообщает сайт «История «Зенита» 13 декабря, для Семака эта победа стала 69-й во главе сине-бело-голубых. Из них 53 — в чемпионате, 7 — в Кубке России, а еще 9 — в еврокубковых матчах.

Теперь Семак обошел голландского специалиста Дика Адвоката (68 побед с «Зенитом»). В списке Семака опережают Властимил Петржела (73 победы), Лучано Спаллетти (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).

По проценту набранных в чемпионате страны очков (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак занимает лидирующее место среди всех тренеров «Зенита».

В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге 16 декабря.

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Комментарии (6)

radon
Сергею Богдановичу должно быть очень стыдно в такой компании
Владислав Гольянов
Пускай в Луганске тренирует, позорник.
тат2007amg
Вошел в топ? Пора на выход..
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